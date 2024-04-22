Важное 22 апреля 2024, 16:51 От мороженого до консервов. Андрей Воробьев — о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж Воробьев: Подмосковье нарастило экспорт продуктов за рубеж

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Экспорт сельскохозяйственных продуктов Подмосковья должен превысить два миллиарда долларов в 2024 году, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Регион — один из лидеров Центрального федерального округа и России по этому направлению.

По прогнозам, показатели превысят прошлогодние. В числе стран СНГ основные направления экспорта из Подмосковья — Армения, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия.

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Если говорить о странах дальнего зарубежья, главные импортеры — Китай, Вьетнам и Саудовская Аравия.

Стратегическое направление — продовольственная безопасность. Подмосковные сельхозпредприятия экспортируют товары почти в 100 стран. Андрей Воробьев

Глава Подмосковья подчеркнул, что для производителей любой продукции выход на международный рынок — всегда значимый и стратегический шаг.

«В условиях санкций делается все возможное на федеральном и региональном уровнях, чтобы поддержать наших производителей, импортозамещение. Подмосковные продукты, к примеру, можно видеть на полках супермаркетов ОАЭ, а в Китае очень полюбилось наше мороженое, поставки которого выросли в десятки раз», — подчеркнул Воробьев.

Московская область регулярно усиливает поддержку экспортеров, внедряя все больше удобных онлайн-сервисов.

В цифрах

За прошлый год из Подмосковья экспортировали более 206 тысяч тонн мяса и птицы, свыше 280 тысяч тонн напитков, 18 тысяч тонн сыров и творога, 54 тысячи тонн кисломолочных продуктов.

По кисломолочным продуктам, сырам, мясу птицы, говядине, свинине, напиткам, переработке орехов, овощей и фруктов мы занимаем первое место в России. Андрей Воробьев

Вместе с тем растет экспорт консервов. А по мороженому экспорт в Китай вырос в 24 раза всего за один год.

Агрохаб «Селятино» — крупнейший канал поставок подмосковных сельхозпродуктов.

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