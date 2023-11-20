Важное 20 ноября 2023, 13:22 «Держать ответ перед жителями». Андрей Воробьев — о решении проблем с перебоями в отоплении Воробьев рассказал о контроле за обращениями по отоплению в Подмосковье

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Все обращения по перебоям в подаче отопления — на особом контроле, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, жалобы поступали из Электростали, Химок, Подольска, Ликино-Дулева и Ленинского округа. Вопросы решают в приоритетном порядке.

Это одно из направлений, с которых глава Подмосковья начал заседание областного правительства.

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«Начать хочу с актуального вопроса. Отопление — тема, которую мы уже несколько раз в таком формате с вами рассматривали. И Электросталь, и мытищинское подразделение ЖКХ, и Химки. Тема, которая на контроле находится. В ближайшее время буду в Солнечногорске с посещением всего комплекса ЖКХ и держать ответ перед жителями, что нам удалось, а что запланировано в следующем периоде. Улица Советская в Подольске на прошлой неделе тоже заставляла обратить на себя внимание», — сообщил губернатор.

В Ленинском округе обращения по сбоям отопления поступали из жилого комплекса «Видный город», в Химках — из микрорайона Планерная, в Электростали — из микрорайона Восточный. Также пришла коллективная жалоба из Ликино-Дулева.

Все проблемные точки по отоплению, как подчеркнул Воробьев, взяли на усиленный контроль.

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