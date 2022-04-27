Жителям Подмосковья рассказали о первых шагах рекультивации мусорного полигона «Ядрово»

Подготовительный этап рекультивации закрытого мусорного полигона «Ядрово» прошел в Волоколамске. Там уже провели обследование территории и закупили материалы.

Об этом стало известно во время заседания штаба по вопросам рекультивации полигона. Его возглавила председатель совета при губернаторе Подмосковья по развитию общества и правам человека Марина Юденич.

Заместитель директора компании «ЦМПТ», которая занимается рекультивацией полигона, Василий Болашов сообщил, что уже выполнили первые четыре пункта дорожной карты. Среди них обследование, подготовительные работы, закупка материалов.

Ситуация находится на постоянном контроле министерства МинЖКХ Подмосковья.

Василий Болашов предложил начать рекультивацию второго тела полигона раньше запланированного срока. Заседание состоялось при участии министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского.

Полигон закрыли еще в 2020 году, и больше он не принимал отходы. Впереди — восстановление поврежденных земель и ресурсов. Правительство России выделило на рекультивацию более двух миллиардов рублей.

Все мусорные полигоны давно закрыли в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.