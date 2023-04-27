Подмосковье 27 апреля 2023, 23:52 Изменится работа билетов на пригородные поезда Ленинградского направления в апреле и мае АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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Работа билетов на электрички Ленинградского направления изменится в период с 28 апреля по 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

Абонементы «рабочего дня» не сработают на турникетах в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Проездные документы «выходного дня» не будут действовать 3 и 4 мая.

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Оформленные разовые билеты «туда и обратно» на даты с 28 апреля по 2 мая пассажиры могут использовать только в течение указанного периода, также это правило распространяется на промежуток с 5 по 10 мая.

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