Подмосковье 16 августа 2023, 15:23 Медицинский колледж в Дмитрове преобразится к сентябрю — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: обновленный медицинский колледж в Дмитрове откроют к сентябрю Фото: Дмитрий Белицкий

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Филиал областного медицинского колледжа в Дмитрове откроют после ремонта к сентябрю. Его крупно обновили впервые с 1966 года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что количество учебных аудиторий планируют увеличить, чтобы принять еще 200 студентов.

Преобразятся фасад, кровля, учебные аудитории, симуляторы, муляжи, мебель. Студенты увидят альма-матер в новом виде.

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«Все будет очень достойно, красиво. В колледже получают знания 392 студента. После ремонта планируем увеличить количество учебных аудиторий, это позволит принять на 200 ребят больше», — отметил Андрей Воробьев.

Такой подход значительно повлияет и на приток новых квалифицированных медицинских работников в Подмосковье.

Особое внимание этому уделяем. Есть результаты: за прошлый год — плюс 390 медсестер и фельдшеров, поэтому будем продолжать работать. Андрей Воробьев

Директор областного медицинского колледжа № 1 Саркис Бабаян отметил, что Подмосковье — единственный регион России, где досрочно ввели новый федеральный стандарт, который позволит к 2024 году дать двойной выпуск сестер, а с 2025-го — фельдшеров.

«К нам приезжают из других регионов, но нам важно и свои кадры воспитывать, чтобы ребята после школы приходили учиться в медицинские колледжи Подмосковья», — подчеркнул губернатор.

Капитальный ремонт завершится к концу сентября — на три месяца раньше срока. Здесь студенты обучаются сестринскому, акушерскому и лечебному делу.

Большой список мер поддержки медицинских работников действует в Подмосковье. Подробности доступны на сайте.

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