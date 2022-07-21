Покупателям рассказали о преимуществах собственных марок продуктов в торговых сетях

Большую часть продуктов «Мясной фермы» — одной из собственных торговых марок «Пятерочки» — производят в Подмосковье. В ассортименте представлены мясные деликатесы, консервы и колбасные изделия. Они быстро попадают на прилавки столичного региона.

Руководитель отдела маркетинга макрорегиона Москва торговой сети «Пятерочка» Ольга Рознова сообщила, что сейчас в компании активно развиваются СТМ — собственные торговые марки.

«Собственные торговые марки представлены практически во всех категориях», — отметила она.

Производство полностью соответствует международным стандартам. Продукты проходят тщательный контроль качества. Стоимость товаров собственных торговых марок в среднем на треть меньше, чем у аналогичных брендов.

Мясные изделия любых видов проходят десятки проверок перед отправкой на полки магазинов. Товары СТМ дешевле из-за совокупности факторов. Например, логистики, оборота, более простой упаковки и меньших затрат на рекламу.

Преимущество — высокое качество товара по доступной цене. Вся продукция нашей марки, прежде чем попасть на прилавки, проходит слепые дегустации, поэтому в магазин попадают только самые лучшие товары Ольга Рознова.

По качеству и ассортименту товары СТМ не уступают другим брендам — многие категории отмечены наградами премии «Знак качества», а их доля в товарообороте продолжает расти.

Например, в «Пятерочке» в прошлом году она составила уже около 23%. Оценили СТМ и покупатели — только за последние три месяца продукцию «Мясной фермы» в торговой сети приобрели более шести миллионов раз.