Важное 26 июня 2023, 12:32 Губернатор Подмосковья рассказал о повышении контроля за газовой безопасностью в домах

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Газовая безопасность — по-прежнему одно из ключевых направлений работы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сегодня около 50% многоквартирных домов в регионе «находятся под газом», напомнил он.

«Вы знаете, был принят закон, который предполагает заметную, важную подготовительную работу в части газовой безопасности. У нас 50% многоквартирных домов сегодня находятся под газом. Как минимум, это плита», — подчеркнул Воробьев на заседании областного правительства.

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По словам главы Подмосковья, необходимо обратить внимание на городские округа, которые отстают по газовой безопасности.

В связи с изменениями в федеральном законодательстве, вскоре Подмосковье перейдет на новую модель газового обслуживания. С 2024 года единая организация «Мособлгаз» будет обслуживать внутриквартирное газовое оборудование в многоквартирных домах.

По всему региону применят единый стандарт работы по вопросам газовой безопасности, отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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