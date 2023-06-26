26 июня 2023, 12:32
Губернатор Подмосковья рассказал о повышении контроля за газовой безопасностью в домах
Газовая безопасность — по-прежнему одно из ключевых направлений работы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сегодня около 50% многоквартирных домов в регионе «находятся под газом», напомнил он.
«Вы знаете, был принят закон, который предполагает заметную, важную подготовительную работу в части газовой безопасности. У нас 50% многоквартирных домов сегодня находятся под газом. Как минимум, это плита», — подчеркнул Воробьев на заседании областного правительства.
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По словам главы Подмосковья, необходимо обратить внимание на городские округа, которые отстают по газовой безопасности.
В связи с изменениями в федеральном законодательстве, вскоре Подмосковье перейдет на новую модель газового обслуживания. С 2024 года единая организация «Мособлгаз» будет обслуживать внутриквартирное газовое оборудование в многоквартирных домах.
По всему региону применят единый стандарт работы по вопросам газовой безопасности, отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
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Газ
Андрей Воробьев
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