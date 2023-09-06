Важное 06 сентября 2023, 14:50 Губернатор Подмосковья рассказал о поручении Путина по повышению квалификации врачей

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Подмосковье внедряет все больше мер поддержки для медиков. Губернатор Андрей Воробьев рассказал на IV Съезде детских врачей региона об одном телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным, ставшим отправной точкой для запуска одной из таких программ.

«Однажды в воскресенье у меня звонит телефон, спецкоммутатор. Мне говорят: „С вами хочет поговорить президент“. В воскресенье, 19:00. Владимир Владимирович никогда просто так не звонит. Он сказал: „Андрей, добрый вечер. Что у тебя с детскими врачами?“» — поделился губернатор Подмосковья.

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Глава региона рассказал, что особое внимание получают врачи сложных специальностей, среди которых педиатры.

«Он говорит: „Какие внимание и заботу вы оказываете повышению квалификации, курсам, различным практикам, которые врача делают более профессиональным? Подготовь такую программу вместе с Минздравом России, которая будет служить развитием для врача“. И, Нисо Джумаевна (главный внештатный педиатр Подмосковья — прим. ред.), спасибо вам, вашей команде, что сегодня такая практика существует», — заключил Андрей Воробьев.

Он обратился ко всем педиатрам Московской области, поблагодарив их за добросовестный труд.

Я хочу поблагодарить, что эта практика приживается, что она вызывает интерес, что многие регионы сегодня у нас на съезде. Андрей Воробьев

На форуме он подчеркнул, что врачи не занимаются политикой.

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