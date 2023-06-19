Эксклюзив 19 июня 2023, 18:06 Глава Павловского Посада Семенов рассказал о поддержке военнослужащих по контракту

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С начала спецоперации 107 мужчин из городского округа Павловский Посад сделали выбор в пользу службы по контракту, сказал в беседе с «360» глава муниципалитета Денис Семенов. Администрация поддерживает связь со всеми бойцами и их семьями.

По словам Дениса Семенова, руководство Павловского Посада навестило военнослужащих в зоне СВО более 25 раз. Бойцам передают посылки от родных, гуманитарную помощь, амуницию и письма школьников.

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«С первых дней объявления СВО многие жители, не дожидаясь повесток, явились в военкомат. На сегодняшний день из городского округа Павловский Посад в зоне СВО по контракту проходят службу 107 человек», — сообщил Семенов.

Он добавил, что среди добровольцев есть хорошо знакомые ему жители.

«Мы поддерживаем связь. Ребята довольны условиями и мерами поддержки. Мои коллеги побывали „за ленточкой“ более 25 раз. Каждая такая встреча важна как для нас, так и для наших бойцов. Не оставляем без внимания семьи наших защитников, стараемся им помогать», — рассказал глава округа.

Семенов добавил, что, по его мнению, встать на защиту интересов своей страны «могут только настоящие и сильные духом мужчины, для которых понятия долга, чести и родины не пустые слова».

Подмосковный центр подготовки добровольцев для службы по контракту находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Подробности о службе можно уточнить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Информация о мерах социальной поддержки контрактникам размещена на портале контрактмо.рф.