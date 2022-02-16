Повышение зарплаты и новая техника. О поддержке во время ковида рассказали водители Богородского округа

В условиях пандемии на перевозчиков Подмосковья легла усиленная нагрузка. Многие водители ушли на больничный, и образовалась нехватка. Для их поддержки и привлечения новых кадров с марта в «Мострансавто» вырастут зарплаты. Перемены обсудили и в Богородском округе.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева встречи с перевозчиками проводят во всех городских округах. Одна из них состоялась в Старой Купавне.

Пандемия нанесла ущерб и этой отрасли, ведь из-за ковида на больничный уходили многие водители. Однако микрорайоны в Подмосковье продолжают расти, и жители справедливо требуют своевременной подачи транспорта.

«Мы постоянно общаемся с людьми, держимся. Сейчас уже серьезных проблем нет», — поделился директор компании «Магистраль» в Богородском округе Дмитрий Шишкин.

Повышение зарплат

С марта губернатор Подмосковья поручил повысить зарплату водителям «Мострансавто». В Богородском городском округе многие руководители заранее позаботились о доходах своих сотрудников.

Это отметил заместитель директора компании «Магистраль» Андрей Семенов.

Водители у нас все местные, опытные. И чтобы их сохранить, мы еще с прошлого года подняли им зарплату на 13,5% Андрей Семенов.

Важность поддержки подчеркнул и управляющий директор компании «Домтрансавто» Валерий Старшинов.

«В целом у нас заработные платы и так чуть выше рынка, но тем не менее мы каждый год индексируем их — стараемся удерживать на высоком уровне», — сказал он.

Новая техника

Кроме того, удобнее стало работать после установки нового оборудования в салонах. Жители могут расплачиваться всеми видами социальных и банковских карт. Это отметил директор «Магистрали» Дмитрий Шишкин.

Проблем нет, все требования мы выполняем. Стараемся оставаться в тренде — закупили новые валидаторы. Сейчас уже вторая, более современная техника пришла к нам Дмитрий Шишкин.

Заместитель начальника управления дорожного хозяйства в Богородском округе Артур Степанов добавил, что с нового года на коммерческих маршрутах ввели льготы для отдельных категорий жителей.