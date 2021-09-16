Подмосковных водителей предупредили о первых заморозках

Утром 16 сентября в Московской области наступят заморозки. Температура воздуха может опуститься ниже нулевой отметки. Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах.

Похолодание от 0 до -2 градусов возможно уже в ночь со среды на четверг, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на подмосковный Минтранс. Не исключено, что местами столбики термометров опустятся до -4.

Отрицательные температурные значения возможны с 16 до 18 сентября. В таких погодных условиях автомобилистам необходимо быть аккуратными на дорогах, особенно на крутых подъемах и спусках. Водителям стоит помнить о соблюдении дистанции и скоростного режима.

Похолодание в европейской части России только начинается. Его принес антициклон, и «холодная погодная яма» в дальнейшем только усилится.