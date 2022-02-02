Второй смены у школьников и дефицита врачей не останется в Рузе. О переменах рассказал глава округа

Ученики Рузы смогут забыть про вторую смену в этом году. Уже в августе запланировали открыть школу на 400 мест в Тучкове. Кроме того, для жителей создадут сотни рабочих мест, а газ придет в дома восьми тысяч человек. Об этом и других планах глава округа Николай Пархоменко доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Глава Подмосковья подчеркнул, что перемен много не бывает, а важные задачи в одинаковой степени касаются самых разных населенных пунктов.

«И сама Руза, и Тучково — все имеет значение для нас. Темы благоустройства, очистных сооружений или инфраструктуры всегда важны. Инвестиции, новые школы мы с вами должны обсудить», — сказал Воробьев.

По его словам, это принципиально важные вопросы. Кроме того, областное правительство слышит запросы жителей на объездную дорогу.

«Приятно, что в рейтинге-45 вы поднимаетесь выше каждый год. И я очень надеюсь, что вы и ваша команда в состоянии осуществить все планы, задачи, которые перед нами ставят жизнь и жители», — добавил губернатор.

Школы

Пархоменко напомнил, что у Рузе уже открыли современную школу на 550 мест, которая сразу же заполнилась учениками.

«Новая школа на 400 мест обязана открыть двери в августе этого года, мы должны все для этого сделать. И тем самым мы полностью ликвидируем вопрос второй смены в Тучкове. То есть не будет в городском округе второй смены», — сообщил глава Рузы.

Врачи

Николай Пархоменко отметил, что еще одна животрепещущая и важная тема — медицина.

«Два объекта мы отремонтировали, поставили достаточное количество оборудования. Еще нуждаемся и в программах состоим. Но важным, прорывным моментом я считаю, что за два года 26 врачей мы привлекли», — подчеркнул он.

По словам главы округа, осталось дополнительно привлечь на работу четырех медиков: двух терапевтов, детского врача и фтизиатра.

«И тогда мы будем уже во всеоружии. Конечно, болеют врачи, болеют сильно, но мы прислушиваемся к советам Минздрава, находим альтернативные пути», — добавил Пархоменко.

По словам Воробьева, особенно сильную нагрузку ощущает амбулаторное звено.

«Врачей нужно обязательно поддерживать — я прошу вас и дальше об этом заботиться», — заключил губернатор.

Аварийное жилье и газ

Пархоменко отметил, что одна из приоритетных задач в Рузе — расселение из аварийного жилья.

«Мы в этом году переселили ровно 100 семей — 263 человека получили новое энергоэффективное жилье», — сообщил он.

Кроме того, Руза активно участвует в президентском проекте «Социальная газификация». В прошлом году голубое топливо пришло в дома 800 жителей, а на 2022-й цель гораздо больше.

«На этот год у нас задача — 56 населенных пунктов и восьми тысяч жителей мы должны коснуться. То есть вызов мы себе ставим — в 10 раз больше», — сказал Николай Пархоменко.

Губернатор попросил его активно общаться с жителями и помогать им разобраться в газификации.

«Мы живем в мегаполисе, и в Рузе должно быть понятно, когда и какой населенный пункт будет газифицирован. Поэтому вы будьте щедры на разъяснение и доведение информации. Или письма пишите, или приезжайте в населенные пункты. Очень важно внимание», — сказал Андрей Воробьев.

Инвестиции и рабочие места

В 2022 году начинается строительство логистического центра «Руза». В результате жители получат новые рабочие места.

«Это 2,5 миллиарда инвестиций, это 350 новых рабочих мест и это строительство нового завода по производству цементно-стружечных плит. Таких заводов на территории России всего два. Это уникальный строительный материал», — объяснил Пархоменко.

Вместе с тем на территории логистического центра откроют металлообрабатывающий и деревообрабатывающий заводы.

Дороги

Губернатор Подмосковья поинтересовался, как обстоят дела с объездной дорогой в поселке Тучково.

«Так сложилось исторически, что в округе много тысячелетий назад прошел ледник, у нас есть карьеры, и мы ничего с этим не сделаем. Песчано-гравийные смеси нам нужны — мы строим и ЦКАД, и другие вещи, и Москве нужен этот ресурс, поэтому карьеры действуют. И через Тучково, а это самый крупный у нас населенный пункт округа, ежедневно проходит 10 тысяч автомобилей. Половина из них — грузовики. Дороги, которые мы строим, разбиваются», — объяснил Пархоменко.

По его словам, это вызывает постоянный негатив жителей. В этом году планируют начать строить объездную дорогу.

«Начинайте. Я соответствующую команду дал. И, пожалуйста, с отраслевиками энергично беритесь уже за проектирование и стройку», — заключил Воробьев.