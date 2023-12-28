Важное 28 декабря 2023, 12:40 «Мы похожи и наметили план на 2024 год». Губернатор Подмосковья — о партнерстве с Минской областью Воробьев: Московская и Минская области наметили совместные планы на 2024 год Автор фото: Константин Семенец

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Московская и Минская области наметили план развития совместных проектов на 2024 год, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Они в основном касаются образования, культурного обмена и инвестиций в торговой, предпринимательской отраслях.

В декабре губернатор Подмосковья посетил Белоруссию с рабочим визитом, встретившись с президентом Александром Лукашенко и губернатором Минской области Александром Турчиным.

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«Это наша братская страна, и у нас активный торговый и взаимный интерес сотрудничества. Мы были очень тепло встречены нашими белорусскими коллегами, обсуждали проекты в машиностроении и гуманитарные программы в сфере образования, культуры», — рассказал Андрей Воробьев.

Среди основных вопросов, поднятых на встрече в Белоруссии, были те, что связаны с развитием автомобильной, перерабатывающей промышленности и не только.

«Мы считаем, что мы больше должны общаться, лучше знать друг друга. Этот визит был однодневным, но содержательным в части более интенсивного сотрудничества. Потенциал такой есть», — отметил глава Подмосковья.

По его словам, во время визита удалось выстроить план работы на следующий год.

Мы встречались с губернатором Минской области. Мы чем-то похожи и наметили целый комплекс мероприятий на 2024 год и в образовании, и в культурном обмене. Андрей Воробьев

В Подмосковье разместят ряд новых компаний с локализацией или их торговые представительства.

«На территории Подмосковья большие сухие порты там, где потенциальный экспортер может комплектовать свой груз, поставить в контейнер и отправить его в ту или иную страну на экспорт. Такие уникальные возможности у нас есть. Наши белорусские друзья тоже хотят принимать в этом участие», — заключил губернатор.

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