Важное 29 декабря 2023, 15:58 «В планах — олимпийская деревня». Евгений Плющенко рассказал Андрею Воробьеву о новом проекте в Одинцове Евгений Плющенко рассказал Андрею Воробьеву о расширении академии в Одинцове

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Настоящая олимпийская деревня вскоре может появиться в Одинцове по инициативе фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Сейчас в их академии тренируются уже сотни человек, часть из которых — бесплатно. Губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказали о планах по расширению и открытию новых ледовых арен, поскольку есть запросы на хоккей, шорт-трек, керлинг, синхронное катание, легкую атлетику, теннис.

«Евгений Плющенко и Яна Рудковская давно меня приглашали. Рад, что удалось встретиться перед новогодними праздниками», — отметил Андрей Воробьев.

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С февраля 2021 года академия базируется в Одинцове, а до этого находилась в Москве. Большинство учеников — в составе сборных своих регионов и стран.

Ребята входят в состав сборной России по фигурному катанию. Они очень талантливые, целеустремленные, заряженные на результат. Андрей Воробьев

У детей есть возможность обучаться у ведущих наставников — у Евгения Плющенко и Юлии Липницкой.

«Очень рад, что им удалось реализовать проект. Самое главное — энергия и характер. Здорово, что такие легенды спорта остаются в нашем регионе жить, творить, передавать свой опыт детям. Мы, в свою очередь, стараемся создавать в Подмосковье комфортные условия, чтобы наши ребята могли реализовать себя», — отметил Андрей Воробьев.

Из именитых спортсменов в академии тренируются, например, Александра Трусова, Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский.

«Вдвойне приятно, что и наши легенды спорта не забывают про Подмосковье, инвестируют в инфраструктуру, создают современные тренировочные пространства, где дети обеспечены всем необходимым на пути к победам», — добавил губернатор.

«Хотим сделать олимпийскую деревню»

По словам Евгения Плющенко, планируется расширение академии. Здесь построят ледовый и игровой центры, чтобы развивать и многие другие виды спорта.

«У нас есть одиночное, парное катание, а сейчас еще запустили отделение для танцев на льду, которое возглавила наш великий специалист Наталья Линичук, вернувшаяся из Америки. Почему для академии выбрали Подмосковье? Я живу здесь уже больше 10 лет: тут очень комфортно работать и тренироваться — мы бегаем и летом, и зимой», — рассказал Плющенко.

Он добавил, что, помимо фигурного катания, есть еще, например, запрос на тренировки по хоккею и не только. По этим причинам построят еще одну ледовую арену.

Есть запросы на шорт-трек, керлинг, синхронное катание, легкую атлетику, теннис. Планируем открыть футбольную академию. В общем, хотим сделать такую олимпийскую деревню. Евгений Плющенко

Яна Рудковская добавила, что в академии тренируются и дети из новых регионов России.

«Девочка из Луганска и две сестренки из Мариуполя. Специально приехали, тренируются по губернаторской программе — бесплатно. Также есть девочка из Архангельска: ей всего девять лет, но она единственная в мире, кто в таком возрасте делает каскад тройной тулуп — тройной риттбергер», — поделилась Рудковская.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

В академии ребята тренируются шесть раз в неделю. У них по три тренировки в день, а также хореография, ОФП, растяжка. Большое внимание уделяют правильному питанию.

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