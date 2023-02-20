Подмосковье 20 февраля 2023, 14:13 «О нас заботились весь год». Многодетная мать из ДНР рассказала о жизни в Подмосковье после эвакуации Многодетная мать из Донецка рассказала о жизни в Подмосковье после эвакуации

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Многодетная мать Елена Кормихина эвакуировалась из Донецка примерно год назад. Сейчас женщина живет в Подольске. Она рассказала, как жила в пункте временного размещения.

В Донецке у Елены остался муж, который работает в республиканской теплосети, а также родственники и друзья.

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«Даже спустя год о нас заботятся <…> Все, какие есть нужды, все это решается», — пояснила Елена Кормихина.

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Елена Кормихина с мамой и тремя детьми живет в пункте временного размещения на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта». Вместе с ней там находятся около 50 эвакуированных.

С начала учебного года Кормихина работает учителем русского языка и литературы в школе № 34. Также педагог ведет кружок журналистики.

В «Мечте» одну из комнат оборудовали партами и компьютерами для занятий с детьми. Также несовершеннолетних возили в театр Куклачева, Большой театр, Звездный городок, на мастер-классы и на каток.

«Планов я никаких теперь не строю. Живу одним днем, не думая о будущем, потому что не знаю, какое будущее впереди», — подытожила Кормихина.