Подмосковье 17 августа 2023, 14:36 «Уверены в силе правды». Глава Егорьевского округа — о мотивациях военнослужащих по контракту Глава городского округа Егорьевск рассказал о поддержке военнослужащих по контракту Пресс-служба губернатора Московской области

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Служба по контракту дает возможность мужчинам вписать свое имя в историю города, региона и всей России, считает глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов. В беседе с «360» он подчеркнул, что меры поддержки в Подмосковье являются одними из самых высоких по стране.

«Меры поддержки не ограничиваются государством, они также идут из тыла — от близких, из центров помощи военнослужащим и их семьям, от неравнодушных людей, администрации округа, религиозных организаций, бизнеса. От нашего округа отправлено уже более 100 тонн гуманитарный помощи», — сказал Дмитрий Викулов.

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Также он подчеркнул, что с марта 2023 года контракт на военную службу подписали более 60 жителей Егорьевска. Министерство обороны России и Подмосковье делают все возможное, чтобы бойцы и их семьи ни в чем не нуждались. Им положены федеральные и региональные выплаты, социальные льготы.

«Регулярно встречаюсь с военнослужащими, которые прибывают в отпуск. Все ребята без исключения активно идут на контакт. Передают слова благодарности всем, кто оказывает поддержку и помощь. Они крепки духом и уверены в силе правды», — добавил глава Егорьевска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальном центре подготовки контрактников в Балашихе, где пройти обучение могут мужчины со всех регионов России. Учреждение находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Узнать подробности о службе можно по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Информация об актуальных мерах поддержки солдат доступна на сайте контрактмо.рф.