В Подмосковье напомнили о мерах предосторожности на строящихся объектах
«Все работники, задействованные на объектах благоустройства, должны носить средства индивидуальной защиты», — приводятся на сайте правительства Московской области слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
С помощью соблюдения указанных мер получится снизить риски распространения COVID-19. На фоне ухудшения эпидемической ситуации в Московской области были усилены меры по борьбе с распространением коронавируса.
В Балашихе добровольцы продолжают проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Накануне волонтеры раздали маски тем, у кого их нет. Акцию организовали вместе с Общественной палатой округа и Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Новости о росте числа заболевших COVID-19 вызывают беспокойство у жителей Подмосковья. Но в регионе делают все необходимое для борьбы с коронавирусом. «360» нашел пять причин, почему не нужно паниковать из-за увеличения количества заразившихся.