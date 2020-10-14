В Подмосковье напомнили о мерах предосторожности на строящихся объектах

На строящихся объектах в Подмосковье должны быть соблюдены правила профилактики коронавируса, как и в других сферах. Об этом сказано в сообщении пресс-службы регионального Министерства благоустройства.

«Все работники, задействованные на объектах благоустройства, должны носить средства индивидуальной защиты», — приводятся на сайте правительства Московской области слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

С помощью соблюдения указанных мер получится снизить риски распространения COVID-19. На фоне ухудшения эпидемической ситуации в Московской области были усилены меры по борьбе с распространением коронавируса.

В Балашихе добровольцы продолжают проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Накануне волонтеры раздали маски тем, у кого их нет. Акцию организовали вместе с Общественной палатой округа и Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Новости о росте числа заболевших COVID-19 вызывают беспокойство у жителей Подмосковья. Но в регионе делают все необходимое для борьбы с коронавирусом. «360» нашел пять причин, почему не нужно паниковать из-за увеличения количества заразившихся.