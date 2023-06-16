Эксклюзив 16 июня 2023, 17:01 Командир воинской части в Можайске Андрей Марков рассказал о достойных условиях службы для контрактников

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Для военнослужащих по контракту создают все условия достойной службы, считает командир воинской части 12-го главного управления Минобороны в Можайске, полковник Андрей Марков. Это стабильная зарплата, предоставление жилья, выплат и оплачиваемого отпуска.

По его словам, воинская часть в Можайском городском округе почти полностью укомплектована, но набор еще продолжается.

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«Для военнослужащих, заключающих контракт, создают все условия достойной службы. От единовременных выплат, стабильной зарплаты, предоставления жилья, оплачиваемого отпуска до сплоченного коллектива. Мы всегда стараемся помочь в решении сложных ситуаций», — рассказал он в беседе с «360».

Полковник добавил, что быть настоящим мужчиной — значит «быть защитником родины, друзей, семьи и детей».

«Подрастающее поколение очень заинтересовано и с энтузиазмом подходит к вопросу о выборе дальнейшего жизненного пути. Многие парни и девушки еще с детства задумывались о поступлении на военную службу. Мотивируют интерес к новому, серьезность и значимость профессии. Большинство военнослужащих по контракту поступают в высшие военные учреждения, а затем вернутся в родную часть офицером», — заключил Марков.

Ранее в центр отбора на службу по контракту в Балашихе поступило почти 1,2 тысячи добровольцев. Учреждение находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Ответы на вопросы по контрактной службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Ссылка на раздел «Военная служба по контракту» на портале госуслуг доступна здесь. Все контрактники получают меры социальной поддержки. Об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».