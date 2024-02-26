Важное 26 февраля 2024, 14:29 «Сохраним в памяти подвиг каждого». Андрей Воробьев — о погибших бойцах из легендарной дивизии Дзержинского Андрей Воробьев почтил память погибших бойцов дивизии имени Дзержинского Автор фото: Константин Семенец

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День памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, отмечают 26 февраля в дивизии имени Дзержинского в Балашихе. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что подвиг каждого — навсегда в памяти. На церемонии традиционно собрались ветераны, командиры, бойцы.

«Сегодня в дивизии имени Дзержинского вспоминают героев — военнослужащих, которые погибли во время выполнения своего боевого долга. Это настоящий пример мужества и стойкости. Мы сохраним в памяти подвиг каждого из вас», — сказал губернатор Подмосковья.

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Александр Потапов — офицер спецназа, выполнял боевые задачи на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине.

«В августе 2022-го ВСУ открыли огонь по жилому району Изюма — Александр закрыл собой двух мирных жителей. Сам погиб. Указом президента удостоен звания Героя России и награжден медалью „За отвагу“ посмертно», — сообщил Андрей Воробьев.

Автор фото: Константин Семенец

Ордена мужества посмертно вручили спецназовцам Леониду Махонину, Александру Кириллову и Евгению Дудину.

«Они попали под шквальный огонь противника, до последнего боролись, помогали своим раненым товарищам. Все трое награждены посмертно», — сказал губернатор.

Дивизия имени Дзержинского в Подмосковье — прославленное, легендарное соединение. Бойцы находятся в эпицентре самых сложных событий: войн, межэтнических конфликтов, техногенных и природных катастроф.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

По словам Андрея Воробьева, сегодняшняя дата — важное напоминание о том, что мир, спокойствие и безопасность часто даются очень нелегкой ценой. Бойцы, подчеркнул он, заслужили вечную память и славу.

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