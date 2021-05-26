Садоводам четырех округов Подмосковья расскажут о «дачной амнистии»

Власти московской области продолжают встречи с членами дачных и садоводческих товариществ, отвечая на вопросы об имущественных отношениях и «дачной амнистии». До конца мая такие встречи пройдут еще в четырех городских округах Мытищи, Орехово-Зуевский, Можайский и Наро-Фоминский. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что в этом месяце таких встреч было 10.

«До конца мая мы планируем охватить еще четыре округа, в которых зарегистрированы более 1,4 тысячи садоводческих и дачных товариществ», — подчеркнул он.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что в садовых товариществах, куда они прибудут с визитом на более чем 8,7 тысячах участках обнаружены объекты незарегистрированного строительства.

Действующая «дачная амнистия» позволяет их легализовать. В Подмосковье сделать это просто: достаточно предоставить только три документа: технический план, который могут подготовить в областном БТИ, документы на землю и декларация на недвижимость.

О предстоящих встречах собственникам участков расскажут председатели товариществ и представители рабочих групп администраций.

Встреча в Мытищах пройдет 26 мая в 11:30 по адресу Новомытищинский проспект, дом 36/7, конференц-зал. На вопросы дачников Орехово-Зуевского городского округа ответят 28 мая в 11:00 в Ликино-Дулево на улице Калинина в доме 14. Собственников земли из Можайского городского округа ждут также 28 мая в 11:00 в доме 9 на улице Московской. Встреча в Наро-Фоминском городском округе начнется 28 мая в 15:00 на площади Свободы в доме 8.

Задать вопросы по «дачной амнистии» можно по телефону горячей линии +7 (498) 568-99-95.