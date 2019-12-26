Смартфон, электросамокат и много снега. О чем попросили Деда Мороза дубненские малыши

Юные жители Дубны написали письма Деду Морозу. Они хотят получить в подарок электросамокат, смартфон или другой модный гаджет. Но самое популярное желание — поскорей увидеть снег. Ведь и большим, и маленьким хочется вдоволь накататься на коньках, лыжах и санках.

Отправить письмо Деду Морозу можно было в библиотеке семейного чтения. Сюда ребята приходили самостоятельно, с родителями и даже целыми классами.

Свои желания дети, как полагается, держали в секрете. Ведь если рассказать, то оно может не сбыться. Помимо личных пожеланий, ребята просили у Деда Мороза по-взрослому важные вещи.

Источник фото: телеканал «360»

«Я загадала, чтобы никто не болел в мире, и чтобы в школе все получали хорошие оценки. Я загадала, чтобы полететь в Париж», — рассказала жительница Дубны Ксения Арнаут.

Источник фото: телеканал «360»

После того как все письма были написаны, их положили в специальный новогодний сундучок. «Это ежегодная акция, но мы в первый раз участвовали в ней. Приходят, спрашивают, можно ли через нас передать. Но все дети просят или игрушку, или здоровья, ну или хорошего настроения всем», — отметила библиотекарь Ирина Алиферова.

Источник фото: телеканал «360»

После отправки писем, самое время смастерить елочную игрушку. Дети сделали символ Нового года — белую металлическою Крысу. Ребята решили пофантазировать и придумали имена своим поделкам.

Источник фото: телеканал «360»

Это был последний день работы волшебной почты. Ведь письма еще нужно успеть доставить в Великий Устюг и дать время Дедушке Морозу их прочитать.