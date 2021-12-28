«Нужны законы и онлайн». Управляющие компании в Подмосковье ждет реорганизация

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реорганизации управляющих компаний ЖКХ и о создании сервисных. По его словам, сделать это в ближайшем будущем будет так же непросто, как и изменить мусорную реформу.

«Да, это все такие стратегические перемены, которые касаются культуры. Вот их поменять тяжелее всего. Вот есть сложившаяся культура, допустим, утилизация мусора у нас в стране. И нам с вами, чтобы ее поменять, вы видели, какие усилия надо было приложить», — сообщил Воробьев на встрече с журналистами.

В культуре управляющих компаний, по его словам, существует некий парадокс. Для того, чтобы ее поменять, необходимы законы и быстрое голосование.

«В культуре управляющих компаний как раз тот, кто платил, зависел. То есть он платил за услугу, а по факту его просто обирали. Культура была совершенно искажена. То есть, казалось бы, очередь [из управляющих компаний] должна стоять, потому что ты платишь. А ты находишься в совершенно идиотской ситуации. Вот такая у нас сложилась культура. И мы ее меняем, но чтобы ее поменять, нужны законы, нужно быстрое голосование, нужен онлайн, потому что невозможно всех [жильцов] собрать в одном месте и в одно время», — пояснил губернатор.

Сейчас эта работа, по его словам, проводится, однако до сих пор встречаются какие-то сюрпризы.

«И мы претендуем на то, что мы эту работу делаем. Мне неловко, но я должен признать, что у нас есть до сих пор еще такие сюрпризы, как такие, когда кто-то лампочки ворует или двойные платежки выставляет», — заключил Воробьев.