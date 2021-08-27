Настало время вернуть в школы детство, чтобы у ребят появилось еще больше возможностей посещать кружки и спортивные занятия. Такое мнение выразил министр просвещения Сергей Кравцов во время выступления на форуме «Время образования» в Подмосковье.

По его словам, приняты ключевые решения, о которых много говорили учителя и которых ждала система образования.

«Президент их принял. Первое — отказ в образовании, работе учителя от услуги. Учитель не оказывает услугу. Это миссия и призвание», — отметил министр.

Второе решение связано с возрождением воспитательной функции. Кравцов напомнил, что в 2020 году по инициативе президента внесли изменения в закон об образовании — сейчас воспитание возвращается в школы.

Нам нужно отчасти вернуть детство в школы, как бы парадоксально это ни звучало Сергей Кравцов.

Он выразил надежду, что программы воспитательной работы организуют неформально, сделав их интересными. А главное, они могут оторвать ребят от лишней негативной информации и дать им то, о чем мечтают дети, — кружки, секции, спорт.

Сергей Кравцов подчеркнул, что в рамках президентского проекта «Образование» большое внимание уделяют сельским школам.

«До 2024 года все сельские школы — 27 тысяч, в том числе в Подмосковье и других регионах, — будут оснащены оборудованием. В рамках национального проекта мы около 150 миллиардов рублей направляем ежегодно в регионы на закупку оборудования», — сказал министр.

По его словам, в каждый регион направляют по 20–25 субсидий.