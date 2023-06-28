Подмосковье 28 июня 2023, 18:26 «Нужно сплочение». Андрей Воробьев поприветствовал жителей Пушкино на ежегодном отчете главы округа Губернатор Подмосковья поприветствовал жителей Пушкино на ежегодном отчете главы округа Фото: Дмитрий Белицкий

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал жителей Пушкинского округа. Он поблагодарил неравнодушных к жизни муниципалитета людей во время ежегодного отчета перед населением главы округа Максима Красноцветова.

«Моя задача — сказать, наверное, о самом главном, о нашей идеологии, стратегии. Я считаю, что в таком большом регионе мы можем обеспечить заметные перемены тогда, когда каждый на своем месте понимает, насколько важен его труд. Наша задача — объединить тех, от кого зависит жизнь Пушкинского округа, чтобы продолжать обеспечивать перемены, и чтобы Подмосковье стало регионом-лидером», — сообщил глава региона.

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Губернатор заявил, что сейчас жителям Подмосковья нужно объединится для решения сложных задач. Такое уже было во время пандемии коронавируса.

«Сейчас, на мой взгляд, стоит более сложный вызов, и нам, как никогда, нужно сплочение. Именно поэтому свой отчет перед жителями я назвал „Подмосковье — мы вместе!“», — заявил Воробьев.

Во время отчета Красноцветов сообщил, что в прошлом году в Пушкино открылся Центр поддержки участников СВО и их родных. В нем волонтеры плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и собирают другую помощь для бойцов.

«Каждая выполненная задача — это результат командного труда в тандеме с правительством Московской области и депутатским корпусом. Мы гордимся быть частью команды губернатора, вносить вклад в общее дело», — заявил Красноцветов.

Глава муниципалитета рассказал, что доходы округа в минувшем году составили более семи миллиардов рублей. Это на 1,3 миллиарда больше, чем в 2021-м. В Пушкино реализуют 25 инвестпроектов на общую сумму более 43 миллиарда рублей. Таким образом, к 2025 году в округе появится еще 14 тысяч рабочих мест.

Также к округе отремонтировали детскую поликлинику № 2 в Ивантеевке. Началось возведение новой детской поликлиники на 400 посещений в смену. Ее сдадут в следующем году.

В 2022 году в Пушкинском округе привели в порядок 37 дорог общей протяженностью 39 километров. В этом году отремонтируют дорогу в микрорайоне Дзержинец. Там уже поменяли асфальт, обновили модули остановок и расширили заездные карманы. Наряду с этим провели реконструкцию Институтской улицы.

В этом году началась модернизация автовокзала в Пушкино. Там обновят фасад здания, заменят кровлю, отремонтируют помещения, обустроят зал ожидания. Объект станет доступен для пассажиров уже в сентябре.

Глава Пушкино рассказал, что социальную газификацию провели в 60 из 64 населенных пунктов, указанный в плане. Датчики загазованности установили в 26 домах округа. В Ивантеевке построили станцию обезжелезивания на водозаборном узле № 4.

Одна из ключевых задач муниципалитета — расселение аварийного фонда, заявил Максим Красноцветов. По его словам, в 2022 году переселили более 170 человек. До конца этого года в новые дома на Октябрьской улице, в Мамонтовке и Красноармейске переедут 1150 человек.

Также в минувшем году в Пушкино закончили капремонт в ДК «Правдинский». В здании оборудовали студии хореографии, вокала, декоративно-прикладного творчества и другие направления, зрительный зал на 250 мест и классы для различных занятий.

Еще одна важная тему, которую затронул Красноцветов, — это рекультивация полигона ТКО «Царево». Сейчас специалисты отслеживают состояние окружающей среды, круглосуточно обслуживают высокотемпературные факельные установки и системы очистки фильтрата.

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