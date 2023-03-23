Подмосковье 23 марта 2023, 12:27 «Нужно просто любить — других секретов нет». Семья из Егорьевска рассказала о воспитании 6 сирот Приемная семья из Егорьевска рассказала о воспитании 6 сирот

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Жительница Егорьевска взяла на воспитание шесть приемных детей. Среди них — двое ребят из Донбасса. Татьяна Широкова рассказала, как справляется с обязанностями многодетной мамы и в чем ее главный секрет воспитания.

После того как родной сын Татьяны Широковой вырос и женился, супругам стало одиноко и они решили помочь детям, оставшимся без родителей. Так в их доме появились братья Самир и Саид. Мальчики давно мечтали о большой семье и спустя какое-то время попросили пополнения.

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«Вот они у нас росли-росли, через два года попросили у нас еще детей, потому что говорят: „Нам скучно“. Самир говорит, девочек возьмите. Саид — мальчиков. Вот мы взяли мальчика и девочку, Матвея и Диану», — поделилась многодетная мама.

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У Матвея и Дианы задержка в развитии, но под руководством Татьяны они научились читать и писать. Сейчас они ходят в обычную школу как обычные дети и очень любят творчество. По праздникам дома устраивают дискотеку с песнями и танцами.

Детей надо любить просто, просто надо любить, и все сложится нормально. Тут секретов-то никаких особо нет. Татьяна Широкова

В прошлом году в семью Татьяны Широковой пришли двое ребят из Донбасса — Аня и Леша. Их попросили взять на время, однако ребят так полюбили, что решили оставить насовсем. Скоро они пойдут в кружки — мальчик займется брейкдансом, а девочка — пением.

«Нас привезли сюда, в санаторий. Я пела на сцене песню, и они сказали, что если меня заберут в приемную семью, чтобы меня отдали в пение», — поделилась Аня.

В будущем супруги планируют поехать в Москву и сходить с детьми в зоопарк. Пополнится ли семья еще, пара пока не решила. Татьяна признается: главный секрет счастливой семьи — любить, несмотря ни на что.

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