Нужна ли прививка от гриппа переболевшим коронавирусной инфекцией? Отвечают врачи

Айдай из Сергиева Посада заболела коронавирусом на 34-й неделе беременности. Врачи буквально вытащили ее с того света. 30 дней она провела в реанимации под аппаратом. Теперь девушка решила привиться от гриппа. Но безопасно ли это?

Врачи диагностировали у Айдай 95% поражения легких. С трудом девушка смогла восстановиться и побороть болезнь. Только месяц назад она пришла в себя. И вот — отправилась на вакцинацию от гриппа, как рекомендовали врачи. На осмотре у доктора — перед прививкой — Айдай начала заметно нервничать. Где-то в глубине души сомнения остались. Главный вопрос пациентки, которая явно начиталась форумов в интернете, шокирует медиков: можно ли умереть от прививки? Подробности — в сюжете «360».