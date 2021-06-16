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    16 июня 2021, 20:20

    Нужен коллективный иммунитет. Безруков объяснил важность прививки от ковида на своем примере

    Алена Собкалова, Марат Сатимов

    В Московской области объявили обязательную вакцинацию для работников торговли, салонов красоты, кафе и ресторанов — всех тех, кто напрямую общается с большим количеством людей. Такие меры нужны для того, чтобы скорее победить пандемию. Заслуженный артист РФ, народный артист РФ, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков поддержал решение властей.

    Нужен коллективный иммунитет. Безруков объяснил важность прививки от ковида на своем примере

    «Я привился, и я поддерживаю решение о вакцинации тех, кто работает каждый день с большим количеством людей. Чтобы побороть все эти ограничительные меры, есть только один выход — „коллективный иммунитет“, которого можно достичь, наверное, лишь благодаря прививке», — заявил Безруков.

    По мнению актера, ждать того момента, когда все переболеют и будут иметь антитела, можно годами. И все это время придется терпеть ограничения.

    «Ждать годами окончания пандемии с 50% в зрительном зале — это просто тяжело для экономики театра. Я привился, и я подаю пример», — сказал Сергей Безруков.

    Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса губернатор Московской области Андрей Воробьев усилил введенные в регионе ограничения.