Нужен коллективный иммунитет. Безруков объяснил важность прививки от ковида на своем примере

В Московской области объявили обязательную вакцинацию для работников торговли, салонов красоты, кафе и ресторанов — всех тех, кто напрямую общается с большим количеством людей. Такие меры нужны для того, чтобы скорее победить пандемию. Заслуженный артист РФ, народный артист РФ, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков поддержал решение властей.

«Я привился, и я поддерживаю решение о вакцинации тех, кто работает каждый день с большим количеством людей. Чтобы побороть все эти ограничительные меры, есть только один выход — „коллективный иммунитет“, которого можно достичь, наверное, лишь благодаря прививке», — заявил Безруков.

По мнению актера, ждать того момента, когда все переболеют и будут иметь антитела, можно годами. И все это время придется терпеть ограничения.

«Ждать годами окончания пандемии с 50% в зрительном зале — это просто тяжело для экономики театра. Я привился, и я подаю пример», — сказал Сергей Безруков.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса губернатор Московской области Андрей Воробьев усилил введенные в регионе ограничения.