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    02 августа 2022, 11:24

    Воробьев: нуждающиеся семьи из Подмосковья автоматически получат выплаты к учебному году

    Анастасия Аброськина, Екатерина Виславская

    Многодетные и малообеспеченные семьи Подмосковья получат помощь с подготовкой детей к началу учебного года. Выплаты на школьную форму назначат автоматически, сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» губернатор Андрей Воробьев.

    Воробьев: нуждающиеся семьи из Подмосковья автоматически получат выплаты к учебному году

    «У нас традиционно в стране есть федеральные программы, и регион не остается в стороне. Мы добавляем свои ресурсы. Многодетные семьи и семьи с небольшим доходом получают автоматические выплаты», — сказал он.

    По три тысячи рублей на каждого школьника выделят многодетным семьям, по 13 тысяч — семьям с небольшими доходами, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

    Первоклассникам из малообеспеченных семей подарят рюкзаки со школьными принадлежностями. Помощь окажут в проактивном формате, без заявлений — выплаты придут автоматически.

    Мы, безусловно, знаем, кто и где живет, в чем нуждается. У нас есть адресная помощь по подготовке к школе: рюкзак ли это или форма, учебники — всем стараемся обеспечить

    Андрей Воробьев.

    В прошлом году собрать ребенка в школу стоило примерно 20-25 тысяч рублей. В этом году — примерно столько же.

    Губернатор Подмосковья отметил, что это значительная нагрузка на семейный бюджет, особенно если воспитывают нескольких детей.