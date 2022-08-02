Воробьев: нуждающиеся семьи из Подмосковья автоматически получат выплаты к учебному году

Многодетные и малообеспеченные семьи Подмосковья получат помощь с подготовкой детей к началу учебного года. Выплаты на школьную форму назначат автоматически, сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» губернатор Андрей Воробьев.

«У нас традиционно в стране есть федеральные программы, и регион не остается в стороне. Мы добавляем свои ресурсы. Многодетные семьи и семьи с небольшим доходом получают автоматические выплаты», — сказал он.

По три тысячи рублей на каждого школьника выделят многодетным семьям, по 13 тысяч — семьям с небольшими доходами, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

Первоклассникам из малообеспеченных семей подарят рюкзаки со школьными принадлежностями. Помощь окажут в проактивном формате, без заявлений — выплаты придут автоматически.

Мы, безусловно, знаем, кто и где живет, в чем нуждается. У нас есть адресная помощь по подготовке к школе: рюкзак ли это или форма, учебники — всем стараемся обеспечить Андрей Воробьев.

В прошлом году собрать ребенка в школу стоило примерно 20-25 тысяч рублей. В этом году — примерно столько же.

Губернатор Подмосковья отметил, что это значительная нагрузка на семейный бюджет, особенно если воспитывают нескольких детей.