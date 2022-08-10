Нуждающиеся семьи Подмосковья получат опережающие выплаты к 1 сентября

Семьи Подмосковья получат опережающие выплаты к 1 сентября. Ее размер будет зависеть от возраста ребенка. Об этом сообщила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

По словам вице-губернатора, выплаты сразу за август и сентябрь получат свыше 58 тысяч семей.

«Уже традиционно к 1 сентября подмосковные семьи получат „опережающую“ выплату детских пособий, что станет отличным подспорьем и помощью в подготовке ребенка к школе», — отметила Ирина Каклюгина.

Размер выплаты будет зависеть от возраста ребенка и составит от 1,2 тысячи до 8,5 тысячи рублей, рассказали в Минсоцразвития региона. Кроме того, первоклассники из малообеспеченных семей получат рюкзаки со школьными принадлежностями, которые пригодятся в первые месяцы учебы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в Подмосковье новых школ и детских садов 1 сентября.