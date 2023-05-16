Подмосковье 16 мая 2023, 18:18 Нуждающегося в медицинской помощи мужчину вызволили из запертой квартиры в Луховицах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» вызволили из запертой квартиры в Луховицах 30-летнего мужчину. Житель округа почувствовал себя плохо и вызвал скорую, однако открыть дверь самостоятельно не смог.

Начальник ПСЧ-229 Валерий Осипов сообщил, что поздно вечером в «Систему-112» обратились сотрудники скорой помощи, которые не смогли попасть в квартиру пациента.

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«Выяснилось, что 30-летний мужчина почувствовал себя плохо, вызвал медиков, но самостоятельно не смог им открыть дверь. Спасатели оценили обстановку, затем в присутствии работника полиции с помощью механического инструмента вскрыли замок и обеспечили доступ сотрудников скорой к пациенту», — уточнил Осипов.

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