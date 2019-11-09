Хабиб Нурмагомедов встретился с учениками гимназии имени Примакова в Подмосковье. На встречу с самым популярным бойцом мира пришли несколько сотен школьников и их родителей.

Источник фото: телеканал «360»

Хабиб Нурмагомедов отметил, что общение с детьми всегда доставляет ему удовольствие.

«На первом месте у меня всегда стояла учеба, и только потом был спорт. И до сих пор продолжаю учиться. Никогда не бывает поздно учиться. Даже если тебе 50, 60, 70 лет, ты продолжаешь учиться, продолжаешь совершать ошибки, исправлять их. Я хотел бы сказать, что всегда на первом месте стоит учеба. Потому что если у тебя есть мышцы, но нет мозгов — тогда проблемы будут», — сказал Нурмагомедов.

Если у тебя есть мозги, но нет мышц — то это не будет проблемой. Ты найдешь, чем заняться, и не потеряешься в этой жизни Хабиб Нурмагомедов боец ММА

Он добавил, что большой плюс, когда в человеке сочетаются мозги, мышцы и сердце. Но это, по словам Хабиба, дано не каждому.

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Боец ММА ответил на вопросы ребят. Беседа получилась неформальной с множеством шуток. Например, на вопрос: какая у Хабиба мечта, он ответил, что построил у себя в Дагестане парник с огурцами. И теперь главная задача — подгадать посадку овощей так, чтобы вызревали они к декабрю, а не в марте. «Зимние огурцы будут стоить аж 220 рублей», — иронично добавил Нурмагомедов.

Источник фото: телеканал «360»

После небольшой экскурсии по школе Хабиб Нурмагомедов отправился в актовый зал, где сразу приступил к общению с поклонниками.

Источник фото: телеканал «360»

Авторов самых интересных вопросов боец ММА Хабиб Нурмагомедов наградил своей книгой.