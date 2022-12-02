Эксклюзив 02 декабря 2022, 11:30 «НТК НОРДОИЛ» из Подмосковья заключила инвестиционный контракт с компанией из Египта Нефтяная компания «НТК НОРДОИЛ» подписала контракт с египетской Hussien Adel Unsplash

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Нефтяная компания «НТК НОРДОИЛ», которая расположена в Талдомском городском округе Московской области, подписала международный инвестиционный контракт по поставке моторных масел и смазочных материалов с египетской компанией Hussien Adel. Ее глава Хусейн Абузайд отметил высокое качество и потенциал российского производителя.

Инвесторы отметили высокое качество продукции

Подписи под контрактом поставили Хусейн Абузайд и гендиректор «НТК НОРДОИЛ» Константин Лютиков. Глава египетской компании посетил российский завод — он отметил, что такой же подход к делу он видел на европейских предприятиях.

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«Сегодня мы были на заводе, мне очень интересно. У компании есть большая территория для работы. Я видел завод, и я могу сказать — качество отличное, такое же, как я видел в Европе», — подчеркнул Хусейн. По его словам, подмосковный производитель использует качественные материалы для производства товаров. Использование современных технологий сыграло не последнюю роль при подписании инвестиционного соглашения — египетская компания решила инвестировать в «НТК НОРДОИЛ».

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Компания продолжит развиваться

Генеральный директор «НТК НОРДОИЛ» Константин Лютиков поблагодарил Хусейн Абузайд за визит на предприятие и рад возможности работать с египетскими партнерами.

«Данный контракт дает старт для внешнеэкономической деятельности. Это новое направление нашей компании, которое мы развиваем», — подчеркнул Константин Лютиков. Он добавил, что после подписания соглашения предприятие продолжит свое расширение. В планах компании — выход на рынки Африки, Азии и всех дружественных с Россией стран.

Подписание документов о сотрудничестве состоялось на фоне ранее заключенных контрактов с китайской компанией Bettchem, которая поставляет на производство «НТК НОРДОИЛ» четвертую и пятую группы базовых масел и пакеты присадок. Китайскими партнерами реализована поставка высокотехнологического оборудования.

От упаковки до фирменного магазина

Завод производит более 900 наименований смазочных материалов и технических жидкостей.

«Наши смазочные материалы проходят независимый анализ в лабораториях РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Мы с уверенностью можем сказать, что наше масло соответствует заявленным характеристикам», — рассказал замруководителя розничного управления «НТК НОРДОИЛ» Артем Славгородский.

На территории предприятия — несколько цехов. Налажено производство пластиковой тары. Производственные мощности компании позволяют выпускать более четырех тысяч тонн смазочных материалов. Имеется своя лаборатория, которая производит контроль выпускаемой готовой продукции. Площадь складских помещений превышает восемь тысяч квадратных метров, производственные мощности имеют площадь в 10 тысяч квадратных метров, собственный автопарк для оперативной логистики.

«Конечно, главная цель такого масштабного производства — качественная альтернатива западным поставщикам смазочных материалов на внутреннем рынке», — отметил начальник цеха по производству масел Алексей Филиппов.

Завод имеет сеть фирменных магазинов, где под брендом «НТК НОРДОИЛ» развивается розничная торговля, успешно заменяя продукцию ушедших с российского рынка западных компаний.

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