Инспекторы проследили за ремонтом балкона в Мытищах по просьбам жителей | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 11:15 Поделиться Telegram

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Viber Инспекторы проследили за ремонтом балкона в Мытищах по просьбам жителей

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Управляющая компания из Мытищ отремонтировала балкон пятиэтажки на Новомытищинском проспекте под контролем Госжилинспекции. О сопровождении работ попросили собственники, рассказали в ведомстве.

Жители дома обратились в ГЖИ с просьбой проконтролировать ремонт балкона. По их словам, мастера собирались подмазать места разрушения раствором цемента, что не спасло бы конструкцию от дальнейшего разрушения.

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«Смысла в таком ремонте нет. Плита сильно повреждена и требует обрамления металлическим уголком с закреплением в стене. Просим, чтобы все-таки плита была восстановлена должным образом», — подчеркнули жители.

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Инспекторы проконтролировали укрепление плиты, оштукатуривание и обрамление металлическим профилем, рассказала глава ведомства Ольга Федина. Она добавила, что балконы часто становятся причиной конфликта между собственниками и УК, потому что мастера часто оттягивают начало работ в надежде, что хозяева приведут их в порядок сами.

«Напоминаю — балконные плиты относятся к общему имуществу, за содержание которого отвечают управляющие организации. Это потенциально опасный элемент здания, а потому нарушения в его содержании должны устраняться немедленно», — сказала Ольга Федина.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что все жилые дома Подмосковья подготовят к отопительному сезону до 15 сентября.

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