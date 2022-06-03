НПО имени Лавочкина в Химках получило премию за изучение черных дыр

Научно-производственное объединение имени Лавочкина в Химках получило премию Марселя Гроссмана за изучение черных дыр. Это одно из передовых предприятий России и Подмосковья.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил предприятие с 85-летием и наградой.

На НПО выпускали истребители серии „Ла“, разработали первую межконтинентальную сверхзвуковую крылатую ракету „Буря“ Дмитрий Волошин.

Он добавил, что здесь появился первый аппарат, совершивший мягкую посадку на Луну. На предприятии создали знаменитые во всем мире луноходы и станции, доставившие лунный грунт на Землю.

«В бюро выпустили аппараты, которые первыми во всем мире совершали посадки на Венере и Марсе. Мы гордимся, что такое уникальное предприятие работает в нашем округе» — добавил Волошин.

На заводе работают почти три тысячи жителей Химок. Волошин пожелал им новых высот в освоении космоса.

Заместитель председателя Совета депутатов округа Александр Дряннов поблагодарил сотрудников за высокие достижения.

«Ранее я сам являлся сотрудником этого предприятия. С ним связано много хороших воспоминаний. Рад быть причастным к развитию космической промышленности», — отметил он.

Премия имени Марселя Гроссмана — международная награда в области релятивистской астрофизики.