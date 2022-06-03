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    03 июня 2022, 15:24

    НПО имени Лавочкина в Химках получило премию за изучение черных дыр

    Анастасия Аброськина

    Научно-производственное объединение имени Лавочкина в Химках получило премию Марселя Гроссмана за изучение черных дыр. Это одно из передовых предприятий России и Подмосковья.

    НПО имени Лавочкина в Химках получило премию за изучение черных дыр | Изображение 1

    Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил предприятие с 85-летием и наградой.

    На НПО выпускали истребители серии „Ла“, разработали первую межконтинентальную сверхзвуковую крылатую ракету „Буря“

    Дмитрий Волошин.

    НПО имени Лавочкина в Химках получило премию за изучение черных дыр | Изображение 2

    Он добавил, что здесь появился первый аппарат, совершивший мягкую посадку на Луну. На предприятии создали знаменитые во всем мире луноходы и станции, доставившие лунный грунт на Землю.

    «В бюро выпустили аппараты, которые первыми во всем мире совершали посадки на Венере и Марсе. Мы гордимся, что такое уникальное предприятие работает в нашем округе» — добавил Волошин.

    НПО имени Лавочкина в Химках получило премию за изучение черных дыр | Изображение 3

    На заводе работают почти три тысячи жителей Химок. Волошин пожелал им новых высот в освоении космоса.

    Заместитель председателя Совета депутатов округа Александр Дряннов поблагодарил сотрудников за высокие достижения.

    НПО имени Лавочкина в Химках получило премию за изучение черных дыр | Изображение 4

    «Ранее я сам являлся сотрудником этого предприятия. С ним связано много хороших воспоминаний. Рад быть причастным к развитию космической промышленности», — отметил он.

    Премия имени Марселя Гроссмана — международная награда в области релятивистской астрофизики.