Новыми станциями Волоколамская и Пенягино МЦД-2 воспользовались более 77 тысяч человек

Новыми станциями Волоколамская и Пенягино МЦД-2 Курско-Рижский воспользовались более 77 тысяч человек со дня их открытия. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Станция Волоколамская была открыта 23 ноября, ее пассажирами стали уже более 55,9 тысячи человек, а станция Пенягино была открыта 24 ноября, ей воспользовались более 21,4 тысячи человек.

Новая станция «Пенягино» открылась на МЦД-2 Подробнее

Пассажиропоток станции Волоколамская, возможно, увеличится, так как с нее можно пересесть на метро «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии. Расстояние между станциями можно преодолеть за две минуты.

После открытия МЦД у жителей района Павшинская пойма в Московской области появилась станция наземного метро в пешей доступности — Пенягино. Планируется, что ей будут пользоваться четыре тысячи пассажиров в сутки, а к 2023 году — более пяти тысяч. Ожидается, что пассажиропоток станции Волоколамская МЦД-2 к 2020 году составит 13 тысяч пассажиров в сутки.

Проезд на МЦД до 8 декабря включительно будет бесплатным. Пассажиру нужно будет заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также бесплатный в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, в которых работает контроль.