Подмосковье 16 декабря 2022, 15:40 Новыми квартирами обеспечат 945 сирот из Подмосковья в 2022 году Министр Болатаева: 945 сирот Подмосковья получат квартиры в 2022 году

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Почти тысяча сирот из Подмосковья получат квартиры за 2022 год. Об этом в интервью «360» рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. Она подчеркнула, что это помещения площадью не менее 27 квадратных метров.

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По закону квартиры положены сиротам по достижении ими 18 лет.

Это отдельные квартиры общей площадью не менее 27 квадратных метров, но, как правило, это 35-36 квадратных метров Людмила Болатаева.

Полученную жилую площадь нельзя будет продать или обменять в течение пяти лет, а затем появляется возможность приватизировать ее и оформить в собственность.

«Есть закрепленная норма о постинтернатном воспитании, когда мы продолжаем ребенка сопровождать до 23 лет. То есть пока он учится, не работает и не стоит твердо на ногах, мы за ним, конечно, присматриваем, чтобы ничего не произошло с помещением», — уточнила Болатаева.

В течение пяти лет сирота может проживать в квартире, прописаться в ней. По истечении этих лет, когда человек уже адаптировался ко взрослой жизни и устроился на работу, он сможет оформить квартиру в собственность.

Если парень женится или девушка выйдет замуж, они могут прописать в квартиру свою новую семью даже не дожидаясь истечения пяти лет.

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