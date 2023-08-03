Подмосковье 03 августа 2023, 12:52 Новым жильем обеспечили 7 сирот в Воскресенске с начала года Телеканал «360»

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Уже семь сирот получили ключи от собственных квартир в Воскресенске с января. Еще девять ребят обеспечат жильем до конца года.

Максим Лозинский остался без попечения родителей и с трех лет воспитывался бабушкой. Сейчас он учится на сварщика, закончил 2-й курс Жуковского колледжа. Вскоре у него родится ребенок.

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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вручил Максиму ключи от однокомнатной квартиры в деревне Ратчино. В квартире сделан ремонт, а во дворе дома есть современная детская площадка.

«Максим — молодец. Он уже знает, где сделать ремонт, а мы и дальше будем помогать со всеми нашими структурными подразделениями. <…> Это счастье не только для детей, которые получают квартиры, но и для нас тоже. Мы делаем людям добро. Прекрасно, что есть такая губернаторская программа», — сказал глава округа.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Щелкове осенью откроют школу с уникальной IT-зоной.

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