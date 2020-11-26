Новым зампредом правительства Подмосковья стал Андрей Разин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Андрея Разина на должность заместителя председателя правительства Подмосковья — министра экологии и природопользования региона.

«Вопросы экологической повестки сегодня являются особым приоритетом, важно продолжить рекультвацию закрытых полигонов, делать это качественно и в срок. Будем продолжать работу по улучшению муниципальных и государственных услуг в области земельно-имущественных отношений, повышению доходной части бюджета», — сказал Андрей Разин после утверждения его кандидатуры депутатами Мособлдумы.

Выходец из Перми, Разин в 2003 году окончил Российский государственный торгово-экономический университет, получив диплом с отличием. Спустя 10 лет, в 2013-м, выпустился из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

На руководящих должностях в коммерческих структурах работал с 2004 по 2015 год. С 2009-го по 2015-й был исполняющим обязанности председателя комитета по управлению имуществом, замруководителя администрации Коломенского района — председателя комитета по управлению имуществом администрации района.

В 2015–2016 годах находился в должности заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Московской области». В сентябре 2016-го пришел в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, стал первым заместителем министра.

В 2017 году назначен исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона, а затем возглавил ведомство.

В ноябре 2020 года Андрей Разин стал заместителем председателя правительства Московской области — министром экологии и природопользования региона.

За время работы неоднократно награждался почетными грамотами, благодарственными письмами губернатора Московской области, Московской областной думы и Минсельхоза РФ, отмечен знаком губернатора Московской области «За труды и усердие».