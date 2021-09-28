Новым сервисом «Карта эмоций» на сайте «Мособлгаза» воспользовались более 10 тысяч человек

Новым интерактивным сервисом «Карта эмоций» на сайте «Мособлгаза» за месяц воспользовались свыше 10 тысяч человек. На карте опубликована подробная информация о ходе реализации программы социальной газификации, сервис работает в режиме постоянного обновления.

«Мы разрабатываем новые дистанционные сервисы, чтобы сделать процесс получения услуг максимально удобным и безопасным для жителей Подмосковья. Теперь вы можете узнать всю информацию о социальной газификации, оставаясь дома», — сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Нажав на кнопку «Следить за работами», можно уточнить этап догазификации своего населенного пункта. Цвет сердечек указывает на статус выполнения работ.

Желтое сердечко указывает на то, что в населенном пункте в данный момент идут работы. Таких населенных пунктов на сегодня 268. Строительные работы по президентской программе соцгазификации сейчас ведутся более чем в 40 городских округах.

Серое сердечко означает, что работы запланированы. В следующем году стройка начнется в 1490 населенных пунктах, среди них Химки, Лобня и Долгопрудный.

Зеленое сердечко — работы в населенном пункте полностью завершены. Таких населенных пунктов в регионе насчитывается уже 255. Больше всего подключенных к газу домовладений в Дмитровском, Орехово-Зуевском, Раменском, Богородском и Одинцовском округах.