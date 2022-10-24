Новым главой округа Шаховская стал Замир Гаджиев | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 19:03 Новым главой округа Шаховская стал Замир Гаджиев

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В подмосковном городском округе Шаховская избрали нового главу муниципалитета. Им стал Замир Агарзаевич Гаджиев. Его избрали на очередном заседании Совета депутатов.

Законодательство в этой сфере таково, что главу выбирают силами Совета депутатов. Им на рассмотрение представляют нескольких кандидатов, которых ранее выделяет специальная конкурсная комиссия. После этого выбранному человеку предстоит выбрать местную администрацию.

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Ранее стало известно, что свыше 300 тысяч человек пришли на выборы муниципальных депутатов в 24 городских округах Подмосковья. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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