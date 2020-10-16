Подмосковные больницы получили 15 новых аппаратов для УЗИ в сентябре

Больницам Подмосковья поставили еще 15 современных аппаратов для ультразвуковых исследований в сентябре. Их закупили учреждениям из Дедовска, Рошаля, Мытищ, Видного и не только.

Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Она уточнила, что у нового оборудования высокое качество изображения.

Современное диагностическое оборудование позволит проводить на более высоком уровне ультразвуковые исследования Светлана Стригункова.

Стригункова добавила, что купленная техника сделает УЗИ более доступным для жителей Московской области.

С начала года в больницы Подмосковья поставили не менее 100 современных аппаратов для ультразвуковых исследований. Они появились в стационарах и поликлиниках.

Медицинское оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Технику уже применили в работе.