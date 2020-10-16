16 октября 2020, 11:09
Подмосковные больницы получили 15 новых аппаратов для УЗИ в сентябре
Больницам Подмосковья поставили еще 15 современных аппаратов для ультразвуковых исследований в сентябре. Их закупили учреждениям из Дедовска, Рошаля, Мытищ, Видного и не только.
Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Она уточнила, что у нового оборудования высокое качество изображения.
Современное диагностическое оборудование позволит проводить на более высоком уровне ультразвуковые исследованияСветлана Стригункова.
Стригункова добавила, что купленная техника сделает УЗИ более доступным для жителей Московской области.
С начала года в больницы Подмосковья поставили не менее 100 современных аппаратов для ультразвуковых исследований. Они появились в стационарах и поликлиниках.
Медицинское оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Технику уже применили в работе.