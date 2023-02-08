Подмосковье 08 февраля 2023, 17:46 Новый зрительный зал обустроили в кукольном театре в Клину

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Кукольный театр «Буратино» при Доме детского творчества в Клину работает уже 16 лет. В прошлом году он переехал в образовательный центр «Эврика». В 2023 году для учреждения обустроили новый зрительный зал вместимостью 40 человек.

«Раньше мы репетировали в комнатке на 15 квадратных метров. Все наши выступления были выездными. Постоянно гастролировали по школам, детским садам и больницам», —сообщила руководитель театра Наталья Чиркина.

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Актерам приходилось перевозить, собирать и разбирать не только куклы, но и реквизита и декорации, что было очень неудобно.

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Сейчас в «Буратино» занимается более 60 детей от семи до 17 лет. Артисты играют спектакли «Кот наоборот», «Настоящий Дед Мороз», «Сказка старого фонаря» и другие.

В настоящее время воспитанники готовятся к всероссийскому конкурса детских кукольных коллективов «Первые шаги 2023».

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