Подмосковье 16 января 2024, 09:57 Новый ЖК «Радужный» построят в Кашире к концу года «Главмособлстрой-Техно»

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Жилой комплекс «Радужный», состоящий из двух девятиэтажных домов, строят в Кашире. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2024 года.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья отметили, что ЖК «Радужный» строит компания «Главмособлстрой-Техно». Это будет первый жилой объект в Кашире, который возведут с применением эскроу-счетов. Такой специальный счет в банке открывается для расчетов между покупателем квартиры и застройщиком. Деньги за недвижимость переводят получателю только после сдачи дома в эксплуатацию.

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ЖК «Радужный» строится по современной технологии. Это монолитный каркас с декоративной облицовкой и остеклением балконов. В двух корпусах по девять этажей будет 249 квартир. Во дворе сделают парковку на 181 место, детскую площадку.

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