Подмосковье 12 сентября 2023, 11:11 Новый животноводческий комплекс появится в Щелкове Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Ферма из Щелкова поучила земельный участок на льготных условиях для расширения производства. Благодаря этому дойное стадо хозяйства увеличится до 800 особей.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, «Ферма Цветковых» получила участок площадью 480 гектаров в аренду на пять лет.

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«С выходом на полные мощности дойное стадо фермы увеличится на 800 голов и составит более тысячи животных. Объемы производства также возрастут почти вдвое: в сутки предприятие будет производить до 15 тонн сырого молока и до шести тонн молочной продукции», — рассказал он.

Хозяйство занимается разведением крупного рогатого скота и выпускает молоко, творог, сметану, йогурт и другую продукцию.

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