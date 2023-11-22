Подмосковье 22 ноября 2023, 15:51 Новый жилой дом построят на проспекте Боголюбова в Дубне к 2025 году Пресс-служба администрации г.о. Дубна

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Жилой дом переменной этажности на 208 квартир возводят на проспекте Боголюбова в Дубне. Сдача объекта намечена на 2025 год. Однако застройщик может завершить работы раньше намеченного срока за счет наращивания темпов и объемов строительства.

Стройплощадку объекта вместе с депутатом Мособлдумы Александром Орловым посетил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Пресс-служба администрации г.о. Дубна

Строительство дома ведется с опережением графика. Сейчас там работают более пятидесяти человек. К февралю завершатся монолитные работы и начнется закладка проемов. Весной застройщик планирует приступить к укладке облицовочного кирпича, остеклению окон и балконов.

«Мы регулярно контролируем ход строительства крупных объектов, ежемесячно посещаем площадки. Сегодня к качеству, темпу работ и их организации у нас вопросов не возникло. Жилье в этом районе — центре Дубны — очень востребовано, спрос — огромный», — рассказал Максим Тихомиров.

Он также отметил отсутствие мусора на объекте и правильно организованную логистику для транспорта и рабочих.

Пресс-служба администрации г.о. Дубна Пресс-служба администрации г.о. Дубна Пресс-служба администрации г.о. Дубна Пресс-служба администрации г.о. Дубна Пресс-служба администрации г.о. Дубна

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что проект по капремонту в регионе является самым крупным в стране. В жилых домах устанавливают датчики загазованности и уже заменили все лифты старше 25 лет.

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