Подмосковье 18 апреля 2023, 13:35 Новый ж/д переход в Серпухове соединит центр города и микрорайон имени Ногина Минтранс Подмосковья

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Строительство надземного пешеходного перехода через железную дорогу Курского направления продолжается в Серпухове. Работы планируют завершить в третьем квартале этого года.

Рабочие приступили к сборке металлоконструкций, а позже начнут устраивать стены павильонов и лифтовые шахты. На объекте также продолжается устройство опор и перекладка коммуникаций.

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Новый переход построят по современным стандартам, он соединит привокзальную площадь и сквер имени Николая Калинина, а также обеспечит безопасный выход пассажиров на платформу. Объект соединит центр города и микрорайон имени Ногина. Около 130 тысяч жителей получат удобный доступ к станциям Серпухов и Подольск МЦД-2.

Длина перехода составит 128 метров. Его оборудуют лестницами и лифтами. На территории проведут благоустройство и построят пешеходную зону.

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