Подмосковье 30 марта 2023, 16:30 Новый завод в Серебряных Прудах будет производить до 24 тысяч тонн полуфабрикатов в год

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Новый завод полуфабрикатов и готовых продуктов построят в Серебряных Прудах к 2024 году. Новый комплекс будет выпускать до 24 тысяч тонн продукции в год.

«Мы поддерживаем развитие новых производств в Подмосковье, создавая комфортные условия для реализации инвестиционных проектов. Так, для строительства предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Новое предприятие будет производить готовые блюда, включая второе, салаты, наггетсы и многое другое. Реализация проекта позволит создать около 800 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время визита на завод компании «Мобитрак» в Истре рассказал, что власти региона помогают предпринимателям выйти на международный рынок.

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