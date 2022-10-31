Новый завод в Орехово-Зуеве заместит импорт натуральных оболочек для колбас | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 11:00 Новый завод в Орехово-Зуеве заместит импорт натуральных оболочек для колбас

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Предприятие по производству оболочек для мясных продуктов заработало в Орехово-Зуеве. На нем будут перерабатывать до 60 тонн свиного сырья в месяц и создадут новые рабочие места, рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья.

Оболочки, которые будут производить на заводе, планируют использовать для колбас, сарделек и шпикачек. Глава министерства Владислав Мурашов рассказал, что Подмосковье способно создавать достойную продукцию, потому что у региона есть много крупных производителей свинины.

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«Предприятие в Орехово-Зуевском городском округе может стать крупнейшим производителем натуральных колбасных оболочек, что позволит заместить импорт этой продукции», — отметил он.

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Натуральную оболочку используют для разных видов колбас. Для этого сырье проходит несколько этапов очистки, затем его консервируют и отправляют на производства по всей России и в страны СНГ. В будущем предприятие расширят и создадут новые рабочие места.

Продукцию в такой оболочке можно жарить, мариновать и коптить. Она идентична мясному белку и хорошо выдерживает обработку.

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