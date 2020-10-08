facebook_pixel
    08 октября 2020, 13:22

    Новый завод стальной кровли в Лобне обеспечит работой около 115 человек

    Анастасия Аброськина

    В подмосковной Лобне запустят производство стальной кровли и других изделий из металлопроката. Для этого построят новый завод. Он будет выпускать свыше шести тысяч тонн лакокрасочных материалов в год. Работу там получат около 115 человек.
    Новый завод стальной кровли в Лобне обеспечит работой около 115 человек

    Новый производственно-складской комплекс откроет компания «Металл профиль». Сейчас это один из промышленных лидеров по производству стальной кровли и фасадов в России и СНГ.

    Основные мощности компании расположены преимущественно в Московской области, рассказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

    И при содействии подмосковного Мининвеста компания дважды получила субсидию в целях возмещения своих трат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для новых промышленных предприятий

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, это более 114 миллионов рублей. Она добавила, что областной Мининвест и сегодня помогает компании с проектом предприятия в Лобне.

    Завод составит конкуренцию зарубежным аналогам. Продукцию будут выпускать по ведущим мировым технологиям. С конвейера сойдут стальные кровли, сэндвич-панели, профили.

    Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в ноябре этого года. В проект вложили уже около миллиарда рублей.