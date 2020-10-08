Новый завод стальной кровли в Лобне обеспечит работой около 115 человек
Новый производственно-складской комплекс откроет компания «Металл профиль». Сейчас это один из промышленных лидеров по производству стальной кровли и фасадов в России и СНГ.
Основные мощности компании расположены преимущественно в Московской области, рассказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.
И при содействии подмосковного Мининвеста компания дважды получила субсидию в целях возмещения своих трат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для новых промышленных предприятийЕкатерина Зиновьева.
По ее словам, это более 114 миллионов рублей. Она добавила, что областной Мининвест и сегодня помогает компании с проектом предприятия в Лобне.
Завод составит конкуренцию зарубежным аналогам. Продукцию будут выпускать по ведущим мировым технологиям. С конвейера сойдут стальные кровли, сэндвич-панели, профили.
Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в ноябре этого года. В проект вложили уже около миллиарда рублей.