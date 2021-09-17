facebook_pixel
    17 сентября 2021, 14:52

    Новый завод кормов для животных создаст 230 рабочих мест в Дмитрове

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Завод по производству кормов для животных откроют в Дмитрове. Там создадут около 230 рабочих мест.

    Новый завод кормов для животных создаст 230 рабочих мест в Дмитрове | Изображение 1

    Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    Запуск нового производства может состоятся уже в октябре

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, в проект вложили около 2,9 миллиарда рублей. Производственная мощность составит не менее 20 тысяч тонн кормов в год.

    Это фабрика предприятия «Научно-производственный центр кормовых технологий». Там будут выпускать сухие и влажные корма для домашних животных.

    Комплекс разместился на территории индустриального парка «Подосинки».