17 сентября 2021, 14:52
Новый завод кормов для животных создаст 230 рабочих мест в Дмитрове
Завод по производству кормов для животных откроют в Дмитрове. Там создадут около 230 рабочих мест.
Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Запуск нового производства может состоятся уже в октябре
Екатерина Зиновьева.
По ее словам, в проект вложили около 2,9 миллиарда рублей. Производственная мощность составит не менее 20 тысяч тонн кормов в год.
Это фабрика предприятия «Научно-производственный центр кормовых технологий». Там будут выпускать сухие и влажные корма для домашних животных.
Комплекс разместился на территории индустриального парка «Подосинки».