Новый завод кормов для животных создаст 230 рабочих мест в Дмитрове

Завод по производству кормов для животных откроют в Дмитрове. Там создадут около 230 рабочих мест.

Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Запуск нового производства может состоятся уже в октябре Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в проект вложили около 2,9 миллиарда рублей. Производственная мощность составит не менее 20 тысяч тонн кормов в год.

Это фабрика предприятия «Научно-производственный центр кормовых технологий». Там будут выпускать сухие и влажные корма для домашних животных.

Комплекс разместился на территории индустриального парка «Подосинки».